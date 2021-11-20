США могут ввести санкции в случае вторжения России на Украину

Меры предложил влиятельный сенатор-демократ Роберт Менендес. От высшего российского руководства, начиная с президента и премьера, до газопровода «Северный поток-2». Список санкционных предложений, подготовленных главой комитета по международным делам Сената Робертом Менендесом очень широк. Ограничения должны быть введены по указу американского президента Джо Байдена, как только Россия войдёт на территорию Украины и начнутся боевые действия. Под санкции также могут попасть российские военные начальники и сотрудники разведки. Въезд в США для них закроют, пишет издание Axios. В случае обострения ситуации на Украине в чёрный список также возможно попадут крупнейшие российские банки, госпредприятия по добыче нефти, газа и других полезных ископаемых.

Санкции затронут также суверенный долг России, следует из документа. Менендес хочет распространить ограничительные меры на компании и должностных лиц, которые планировали или вовлечены в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», который идёт из России в Германию в обход Украины. Сенатор также предложил дополнительно помочь Украине в случае вторжения России. Поправки могут внести в оборонный бюджет США. Тем временем газета New York Times рассказала о предупреждениях американских спецслужб стран-союзников. Им дали понять, что у них осталось мало времени, чтобы помешать планам Москвы вторгнуться на Украину, утверждает издание. Газета отметила, что разведка подталкивает европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы».

О том, что Россия наращивает военные силы на границе с Украиной, западные СМИ стали сообщать в конце прошлого месяца. Агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон предупредил об этом страны Евросоюза. В Кремле на это сказали, что Россия никому не угрожает.