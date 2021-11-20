Не стало актера Валерия Гаркалина

Он скончался после почти полутора месяцев борьбы с коронавирусом и его последствиями. Гаркалину было 67 лет.

Валерий Гаркалин мог и не стать артистом: по окончании школы он не поступил в столичные актерские вузы и затем работал слесарем на заводе, а после отслужил два года в армии. Однако вскоре ему удалось попасть на факультет кукольного искусства училища имени Гнесиных. Около десяти лет Гаркалин служил в различных кукольных театрах, однако в 1988 году его, выпускника ГИТИСа, приглашают в Театр Сатиры. С первых ролей Гаркалин покоряет публику. Он играл Хлестакова в гоголевском «Ревизоре», Петруччо в шекспировской пьесе «Укрощение строптивой», а в начале нулевых, в Театре имени Станиславского, ему доверяют роль Гамлета.

Но известность на всю страну Гаркалин получает, когда ему уже за 40. Актер к тому моменту уже играет несколько запоминающихся ролей, но фильм Владимира Меньшова «Ширли-мырли» становится настоящим звездным часом. Гаркалин играет четыре роли: авантюриста Василия Кроликова и его многочисленных братьев. Несмотря на отрицательное отношение критиков, картина расходится на цитаты, а некоторые эксперты считают, что «Ширли-мырли» лучше всех отразил Россию 90-х, и в успехе картины видят именно роль Гаркалина.

Всего на счету Гаркалина около семидесяти ролей в фильмах и сериалах, однако также почти двадцать лет он был преподавателем Российского института театрального искусства. Несколько лет назад в эфире «Эха Москвы» актер говорил, что старался донести до своих студентов, что одна из самых плохих эмоций на сцене – ненависть.

В последние годы Гаркалин страдал от проблем со здоровьем: несколько лет назад он перенес два инфаркта, причем один – прямо на сцене.

У Валерия Гаркалина была сложная творческая судьба, и он умел искренне наслаждаться всем, чем занимался. Об этом «Эху Москвы» рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, давно знавший Гаркалина. Григорий Заславский назвал Валерия Гаркалина человеком, который стремился к совершенству и добивался его.

Дата и место похорон Валерия Гаркалина пока неизвестны.