Низкое атмосферное давление в Москве побило рекорд

Как сообщается на сайте «Метеоновости», из-за атлантического циклона этим утром оно понизилось до 721,5 миллиметра ртутного столба. В прошлый раз рекорд для этой даты – 20 ноября – был установлен в 2008 году. Что касается абсолютного рекорда низкого атмосферного давления для ноября в Москве, то он составляет 709 миллиметров ртутного столба и был зафиксирован в 1973 году.