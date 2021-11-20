Низкое атмосферное давление в Москве побило рекорд

Как сообщается на сайте «Метеоновости», из-за атлантического циклона этим утром оно понизилось до 721,5 миллиметра ртутного столба. В прошлый раз рекорд для этой даты – 20 ноября – был установлен в 2008 году. Что касается абсолютного рекорда низкого атмосферного давления для ноября в Москве, то он составляет 709 миллиметров ртутного столба и был зафиксирован в 1973 году.
2021-11-20T12:34:29+03:00
2021-11-20T12:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 20 ноября 2021
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