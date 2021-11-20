Всего регулятор взыскал штрафы с пяти местных фирм на общую сумму полмиллиона юаней.
Накануне акции интернет-магазина Alibaba на торгах Гонконгской фондовой биржи упали в цене на 11%. Это крупнейшее снижение за два года – с момента, когда компания разместила свои ценные бумаги на этой площадке. Рекордное падение последовало за публикацией отчетности за третий квартал.
Китайские власти оштрафовали компанию Alibaba по делу об антимонопольных нарушениях
Всего регулятор взыскал штрафы с пяти местных фирм на общую сумму полмиллиона юаней.