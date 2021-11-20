Китайские власти оштрафовали компанию Alibaba по делу об антимонопольных нарушениях

Всего регулятор взыскал штрафы с пяти местных фирм на общую сумму полмиллиона юаней.

Накануне акции интернет-магазина Alibaba на торгах Гонконгской фондовой биржи упали в цене на 11%. Это крупнейшее снижение за два года – с момента, когда компания разместила свои ценные бумаги на этой площадке. Рекордное падение последовало за публикацией отчетности за третий квартал.