Больше половины россиян, согласно опросу, планируют взять ипотеку

Согласно исследованию, которое провел сервис «Онлайн Ипотека», среди более чем 4 тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов страны чаще всего граждане намерены получить кредит от 3 до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Респонденты, которые не планируют брать ипотеку, назвали в числе причин низкий доход.
2021-11-20T12:33:21+03:00
2021-11-20T12:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 20 ноября 2021
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