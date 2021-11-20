Больше половины россиян, согласно опросу, планируют взять ипотеку

Согласно исследованию, которое провел сервис «Онлайн Ипотека», среди более чем 4 тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов страны чаще всего граждане намерены получить кредит от 3 до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Респонденты, которые не планируют брать ипотеку, назвали в числе причин низкий доход.