Польское Минобороны сообщило об очередном отражении попытки мигрантов перейти границу со стороны Белоруссии

По словам главы ведомства, беженцы сменили тактику и теперь разделяются на маленькие группы, чтобы попытаться попасть на территорию страны в разных местах. В эфире радиостанции RMF министр заявил, что мигрантами управляют белорусские службы и не исключил, что проблема останется актуальной на протяжении месяцев.

Миграционный кризис обострился в ноябре, когда к границе Польши со стороны Белоруссии пришли несколько тысяч беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз. Когда они несколько раз пытались штурмовать границу, силовики применили против них водометы и слезоточивый газ.

