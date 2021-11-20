Минпромторг планирует нарастить производство вакцины от коронавируса до двух миллиардов доз в год

Министерство промышленности и торговли планирует нарастить производство вакцины от коронавируса до двух миллиардов доз в год. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, до конца года в стране выпустят еще 300 миллионов доз.

В России разработаны и выпускаются пять вакцин: «Спутник» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». С середины октября в Петербурге идет испытания шестого препарата – «Бетувакс». Из зарубежных вакцин в стране пока не одобрена ни одна. Первой заявку планирует подать AstraZeneca.