Тремя матчами сегодня продолжится 15-й тур российского футбольного чемпионата

Центральной игрой считается встреча клуба «Краснодар» и московского «Спартака». Обе команды не самым удачным образом провели первый круг Премьер-лиги. Они заметно отстали от лидирующей группы, в которой находятся «Зенит», «Сочи», а также столичные «Динамо» и «Локомотив». При этом «Спартак» будет проводить свой матч на фоне слухов о возможной смене главного тренера из-за того, что к заключительному туру первого круга РПЛ «красно-белые» подошли на 9 месте, с отставанием в 11 очков от лидера.

Некоторые интернет-издания и спортивные журналисты утверждают, что из-за этих результатов португальский наставник команды Руй Витория покинет ее уже в декабре – то есть спустя лишь немногим более полугода после назначения. На его место прочат итальянца Паоло Ваноли – бывшего помощника известного тренера Антонио Конте, с которым он работал в «Челси» и «Интере».

В других матчах 15-го тура, которые состоятся сегодня, самарские «Крылья Советов» встретятся с екатеринбургским «Уралом», а идущий на 4-м месте «Локомотив» примет у себя грозненский «Ахмат».

Розыгрыш российской футбольной Премьер-лиги возобновился после двухнедельного перерыва, связанного с матчами национальных сборных.