Российские предприниматели просят снять ограничения с бизнеса, введенные из-за эпидемиологической обстановки

Российские предприниматели просят снять ограничения с бизнеса, введенные из-за трудной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин говорит, что введение QR-кодов вполне позволяет снимать другие ограничения, например, запрет работы в ночное время кафе и ресторанов, а также лимит на заполняемость залов и фитнес-центров. Калинин утверждает, что у общественников также есть ряд предложений, связанных непосредственно с получением цифровых кодов. По его словам, нужно выдавать QR-код не только по результатам ПЦР-тестирования, но и на основании тестов на антиген. Глава организации уверен, что это гораздо дешевле и эффективнее, а результаты можно получить в разы быстрее. Калинин посетовал, что из-за введённой системы проверки графических кодов в большинстве торговых центров резко упала посещаемость, а это, в свою очередь, не позволяет некоторому бизнесу выживать в условиях пандемии. Он добавил, что для предпринимателей сегодня необходимы не только федеральные, но и региональные льготы.

Накануне Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась в правительство с просьбой отменить ряд ограничений там, где введена система QR-кодов.