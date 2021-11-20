В крупных городах Австралии прошли митинги против правительственной политики в сфере борьбы с коронавирусом

По данным газеты «Гардиан», в общей сложности на улице Мельбурна, Сиднея, Брисбена, Перта и Аделаиды вышли несколько тысяч человек. Журналисты отмечают, что протесты начались на фоне публикации законопроекта, расширяющего права премьера при объявлении режима при чрезвычайной ситуации и права Минздрава при принятии решений в сфере общественного здравоохранения.

