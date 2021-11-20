В КПРФ назвали возможных кандидатов в президенты вместо Геннадия Зюганова

На выборах 2024 года председателя партии может заменить другой человек, — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Обухова. В шортлисте, который он представил – первый зампред ЦК Юрий Афонин, который курирует в партии кадры, губернатор Орловской области Андрей Клычков и зампред ЦК по идеологии Дмитрий Новиков, которого коммунисты обычно выдвигают альтернативным кандидатом на пост спикера Госдумы. Кроме того, в списке депутаты Алексей Куринный и Николай Бондаренко, а также гендиректор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Он уже был кандидатом КПРФ на выборах 2018 года.

