Американский сенатор предложил санкции на случай вторжения России на Украину

Глава комитета по международным делам Роберт Менендес внес поправку к оборонному бюджету. Она позволит наложить ограничения на высшее российское руководство, банки, госпредприятия, нефтегазовый сектор, а также на размещение суверенного долга России и на участников проекта «Северный поток 2».

При этом сенаторы от Республиканской партии настаивают на голосовании по собственной поправке, — пишет сетевое издание Axios. Они хотят наложить ограничения на оператора газопровода. При этом в их инициативе нет условий о российском вторжении на Украину.

