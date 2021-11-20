В России за сутки выявлено 37 120 новых случаев коронавируса

Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 254 летальных исхода. Это повторение максимального значения с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека. При этом в Москве выявили 3 239 случаев заражения, 93 человека скончались. Больше всего заразившихся также в Петербурге и Подмосковье. В пятерке также Самарская область и Краснодарский край.

Вчера, по данным властей, уровень коллективного иммунитета превысил 50%. При этом ухудшение ситуации было отмечено в трех российских регионах.