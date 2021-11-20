Великобритания, по данным газеты Times, может объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине

Тем самым Лондон хочет выразить протест против нарушений прав человека в Китае.

Между членами правительства, по данным британского издания, сейчас идет активная дискуссия по вопросу участия национальной делегации в Играх. Как утверждается, наиболее жесткой позиции придерживается министр иностранных дел Лиз Трасс, которая открыто в разговорах обвиняет китайские власти в геноциде уйгуров. Другие министры не столь категоричны. Как отмечается, они не считают необходимым полностью отказываться от участия в Олимпиаде в Пекине, но допускают ситуацию, при которой в столицу КНР не поедет ни один из членов британского правительства. По данным издания, к этому же варианту склоняется и премьер-министр Борис Джонсон.

Между тем в США, по данным американских СМИ, также рассматривается возможность дипломатического бойкота Игр. Как писала ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники, в Белом доме до конца ноября намерены объявить об отказе от отправки должностных лиц в Пекин, но окончательное решение еще не принято. Президент США Джо Байден, впрочем, недавно ответил расплывчато, назвав себя «делегацией, разобравшейся с этим» вопросом. Смысл этого высказывания он не уточнил.

Зимние Олимпийские игры в Пекине должны пройти в феврале следующего года.