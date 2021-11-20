Умер актер Валерий Гаркалин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИС Григория Заславского. Гаркалину было 67 лет. Народного артиста России госпитализировали в начале октября в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке. 7 октября стало известно, что Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ.

Валерий Гаркалин — советский и российский актёр, театральный педагог, Народный артист России. Профессор ГИТИСа, педагог кафедры эстрадного искусства, с 2002 года руководил мастерской Факультета эстрады.

Около ста разноплановых ролей только в кино сыграл Валерий Гаркалин. Его персонажи в основном комедийные, их впрочем как и других актёр по мнению критиков и зрителей изображал блистательно. Всероссийскую известность Валерию Гаркалину в середине 90-х принесла комедия «Ширли-мырли». В картине Владимира Меньшова он сыграл сразу несколько ролей, включая братьев-близнецов. Помимо этого снялся в фильмах «Ландыш серебристый», «Попса», «Андерсен» и многих других.

Блистал и на театральной сцене. Начинал Валерий Борисович с Театра сатиры, одним из ведущих актёров которого стал в 91м, сыграв роль свихнувшегося подростка в спектакле «Папа, папа, бедный папа…». За 10 лет работы в театре у него были и Хлестаков в гоголевском «Ревизоре», Понтий Пилат и Мастер в спектакле «Шизофрения, как и было сказано» по Булгакову. Позже работал в других театрах, в том числе театре Пушкина.

Звание Народного артиста получил в 2008. Невероятная энергия, работоспособность, умение завоевать публику с первого появления на экране или в спектакле, эти качества отмечали коллеги. В начале октября актёр с ковидом оказался в Коммунарке. Его состояние вскоре серьёзно ухудшилось. СМИ сообщали, что у актёра поражено 80 процентов лёгких. По словам его дочери, летом отец привился от ковида.

О дате и месте прощания с Валерием Гаркалиным станет известно позднее.