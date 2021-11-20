МВД оценило ущерб от преступлений в России с начала года в 700 миллиардов рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта сумма выросла на две трети. Как отмечает агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные ведомства, подсчеты касаются оконченных и приостановленных уголовных дел. По сведениям МВД, большая часть ущерба пришлась на преступления экономической направленности. В целом, число выросло почти на 6%.
2021-11-20T10:31:42+03:00
2021-11-20T10:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 20 ноября 2021
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