МВД оценило ущерб от преступлений в России с начала года в 700 миллиардов рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта сумма выросла на две трети. Как отмечает агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные ведомства, подсчеты касаются оконченных и приостановленных уголовных дел. По сведениям МВД, большая часть ущерба пришлась на преступления экономической направленности. В целом, число выросло почти на 6%.