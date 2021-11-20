Российские бизнесмены предложили отменить некоторые ограничения после ввода QR-кодов

В частности, бизнес-объединение «Опора России» считает, что должны быть отменены запреты, связанные со временем работы и заполняемостью. Кроме того, как сообщает Интерфакс, предприниматели говорят о необходимости ввести льготы по налогу на имущество для торговых центров на региональном уровне, разрешить использовать не только ПЦР-тесты, но и тесты на антиген, которые делаются быстрее и стоят дешевле.