В Москве с сегодняшнего дня изменены сразу 200 маршрутов автобусов

Изменения прежде всего коснутся принципа нумерации автобусов на юге Москвы и в центре столицы, а также схем их движения. Все маршруты теперь будут начинаться с определённой буквы – «Е» – обозначает экспресс, а «М» – магистральный маршрут. Как поясняют в дептрансе, это должно помочь горожанам проще ориентироваться в городских условиях. Также по номеру автобуса теперь можно определить, в каком районе он курсирует. Для этого город условно поделили на 10 секторов. Первый – на юго-западе, остальные – по часовой стрелке. Таким образом, например, маршруты, номера которых начинаются с единицы, работают в районе Профсоюзной улицы и Ленинского проспекта. Однако большинство москвичей инициативу властей раскритиковали. В комментариях в социальных сетях на страницах «Мосгортранса» горожане называют нововведение «безобразием» и «издевательством над людьми». Жители столицы пишут, что до школ и поликлиник им теперь придётся ездить с несколькими пересадками. Изменения, по оценкам дептранса коснулись более двух миллионов человек.

Столичные власти говорят о необходимости обновить всю московскую транспортную сеть. Дептранс планирует сделать это за 2022 год.