Байден выразил недовольство из-за оправдательного вердикта подростку, застрелившего двух человек во время протестов

Президент США выразил недовольство из-за оправдательного вердикта по делу подростка, застрелившего двух человек во время протестов. При этом глава Белого дома призвал сограждан, также несогласных с этим решением, к мирному выражению своего мнения.

Жюри присяжных признало невиновным 18-летнего Кайла Риттенхауса. Во время беспорядков в городе Кеноше, которые вспыхнули после того, как полиция застрелила чернокожего мужчину, Риттенхаус взял винтовку и присоединился к группе людей, заявивших, что они защищают город от мародеров. Позже они столкнулись с участниками акции протеста, произошел конфликт, в результате которого двое демонстрантов были застрелены, а третий – ранен. Риттенхаус утверждает, что действовал в целях самообороны.