Дело в отношении петербурженки, которая прогнала детей с аутизмом с площадки во дворе дома, возбуждать не будут

Уголовное дело в отношении жительницы Петербурга, которая летом прогнала детей с аутизмом с площадки во дворе дома, возбуждать не будут. В действиях супруги бизнесмена следствие не увидело ничего противозаконного.

Проверка по факту возможного унижения и достоинства детей, страдающих аутизмом, и самоуправства завершилась ничем. Следователи не нашли состава преступления. Об этом рассказали в инклюзивном центре «Какая разница», который помогает людям с ограниченными возможностями. В петербуржском отделении Всероссийской организации родителей детей-инвалидов готовят жалобу на решение следователей главе ведомства Александру Бастрыкину, пишет сетевое издание Фонтанка.ру. Отказ инициаторы заявления назвали необоснованным на том основании, что Наталья Липская, грубо прогнавшая аутистов с детской площадки, их унизила. Напомним, скандал, который широко обсуждали в прессе и соцсетях, произошёл около полугода назад. Петербурженка пришла на детскую площадку, где были дети с аутизмом. Она потребовала от взрослых, чтобы они увели своих подопечных. Липская в том числе сказала, что аутисты должны находиться «на карантинах и прочей хрени». По её словам, внучка испугалась, увидев детей-инвалидов. Позже оказалось, что скандал устроила супруга бизнесмена. В соцсетях она называла главным делом жизни модельную карьеру маленькой внучки.

После инцидента в Минздраве призвали родителей воспитывать детей так, чтобы они научились принимать всех людей равными.