В Нидерландах в ходе протестов против коронавирусных ограничений пострадали по меньшей мере 7 человек

Несколько людей получили ранения после того, как полиция Роттердама открыла стрельбу в ответ на беспорядки. Состояние пострадавших не уточняется. Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на мэра города подчеркивает, что как минимум 20 протестующих были задержаны. Сейчас полиция восстановила контроль над центральной частью Роттердама. Там в пятницу вечером вспыхнули протесты. Митингующие жгли машины, бросали камни в полицейских, запускали в их сторону фейерверки. Были перекрыты несколько станций метро, железнодорожный вокзал перестал работать в течение нескольких часов.

Причиной митингов стали планы правительства Нидерландов ужесточить систему санитарных пропусков в общественные места. Туда теперь могли попасть только вакцинированные или переболевшие коронавирусом. Ранее пропуск выдавали еще и людям с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Местная газета NL Times пишет, что протестующие намерены выступать против правительственных мер каждые выходные.