В министерстве транспорта поручили разобраться в сбое авиасообщения из-за тумана в начале ноября

Тогда более ста самолетов, направлявшихся в Москву, были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Около 40% этих рейсов принял Нижний Новгород. Как пишет газета РБК со ссылкой на протокол совещания, которое Росавиация провела с представителями перевозчиков и аэропортов, причиной сбоя стало недостаточное взаимодействие между компаниями, воздушными гаванями и госкорпорацией по организации воздушного движения.