В министерстве транспорта поручили разобраться в сбое авиасообщения из-за тумана в начале ноября

Тогда более ста самолетов, направлявшихся в Москву, были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Около 40% этих рейсов принял Нижний Новгород. Как пишет газета РБК со ссылкой на протокол совещания, которое Росавиация провела с представителями перевозчиков и аэропортов, причиной сбоя стало недостаточное взаимодействие между компаниями, воздушными гаванями и госкорпорацией по организации воздушного движения.
2021-11-20T09:33:09+03:00
2021-11-20T09:33:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2939064-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 20 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…