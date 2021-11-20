По меньшей мере 7 человек пострадали в ходе протестов в Роттердаме

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, несколько людей получили ранения после того, как полиция открыла стрельбу. Кроме того, травмы получили и сотрудники силового ведомства. Как минимум 20 человек задержаны. Организованная накануне вечером демонстрация против коронавирусных ограничений переросла в беспорядки. Люди бросали в полицейских камни и запускали в их сторону фейерверки. Четыре полицейские машины были подожжены.

