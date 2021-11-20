На этапе Гран-при по фигурному катанию сразу несколько спортсменов могут оформить себе путевки в финал серии

На этапе Гран-при по фигурному катанию, который сегодня завершается во Франции, сразу несколько спортсменов могут оформить себе путевки в финал серии.

Как минимум для четырех представителей в разных видах сегодняшние произвольные программы, скорее, формальность: победами на своих первых этапах эти спортсмены уже практически забронировали себе путевки в финал. Это танцевальные дуэты из Франции и Канады Габриелла Пападакис/Гийом Сизерон и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (они сейчас занимают первое и второе места после ритм-танца), японец Юма Кагияма и россиянка Анна Щербакова — одиночники тоже опережают после короткой программы всех своих соперников. Еще несколько человек в случае удачного выступления максимально приблизятся к финалу.

Прежде всего, речь идет об Алене Косторной и паре Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. И ту, и других победа в Гренобле выведет в финал напрямую, второе место поставит в лист ожидания до окончания всей серии. Сейчас Алена занимает промежуточную вторую позицию. Петербургская пара даже с одной маленькой ошибкой выглядела увереннее всех и вышла на лидирующую позицию с очень комфортным запасом. Вторые сейчас дебютанты сезона Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, которые, если сохранят это место, тоже получат шансы на финал. У мужчин еще один претендент на декабрьскую Японию — Джейсон Браун. Он пока идет третьим, но отставание от промежуточного серебра у него совсем незначительное. Американцу для сохранения хорошей возможности отбора нужно перемещаться хотя бы на одну строчку вверх.

Заключительный, шестой этап пройдет через неделю, в Сочи.