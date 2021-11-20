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09:04, 20 ноября 2021

Грузовой космический корабль Cygnus должен отстыковаться сегодня от МКС

Корабль американской корпорации Northrop Grumman провёл на орбите три месяца. Теперь ему предстоит отсоединиться от станции и в течение нескольких недель передавать информацию о своей термозащите. Cygnus должен будет включить двигатели и направиться к Земле 15 декабря. Предполагается, что вместе с загруженными на корабль отходами с МКС он сгорит в атмосфере.

Cygnus привёз на МКС более трёх с половиной тонн полезных грузов. Например, 3D-принтер, в котором используется материал, имитирующий грунт Луны. Технику протестируют на предмет возможности её применения при строительстве конструкций при осуществлении будущих проектов. Также на борту был аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода, монтажный кронштейн, припасы для экипажа станции и различные расходные материалы.

Всего компания Northrop Grumman отправила на орбиту уже шестнадцать таких кораблей. На следующий год запланированы еще два запуска.


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