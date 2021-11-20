Американские спецслужбы, по сведениям прессы, предупредили союзников о возможной российской агрессии против Украины

Газета The New York Times пишет, что разведка обращает внимание на сосредоточение войск вблизи границы. Они считают, что у западных столиц есть совсем немного времени для предотвращения военной акции. По информации газеты, американские официальные лица предлагают создать совместный план действий с европейскими союзниками, чтобы в случае необходимости ответить на действия Москвы против Киева. Важной частью этого плана являются санкции.

Сегодня сенатор Роберт Мендес внес поправку к оборонному бюджету, которая предполагает введение ограничительных мер против российского руководства, госкомпаний, суверенного долга, а также проекта «Северный поток-2» если Россия вторгнется на Украину. НАТО может разместить ядерное оружие восточнее ФРГ, если Берлин откажется делать это на своей территории, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Германия, конечно, может самостоятельно решать, будет ли размещено ядерное оружие в дальнейшем на ее территории, но альтернатива этому – размещения ядерного оружия в других европейских странах, в том числе, восточнее Германии, НАТО ожидает ,что Германия останется частью альянса по совместному использованию его ядерных ресурсов ,потому ч то это важно для всей Европы. Это многосторонняя договоренность, в которой союзники по НАТО объединяются и обеспечивают ядерное сдерживание», — сказал Столтенберг.

Акт Россия-НАТО был заключен 27 мая 1997 года. Альянс обязался не размещать «существенные боевые силы» на восточных рубежах на постоянной основе. Россия, в свою очередь, выразила готовность «проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе».