В Москве меняется система движения общественного транспорта

Главное нововведение – изменение принципов нумерации маршрутов. Так, экспрессы и магистральные маршруты теперь обозначаются буквами «е» и «м». Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на департамент транспорта, маршруты м1-м9 «диаметральные» — то есть едут из центра до окраины, а м10-м99 и е10-е99 – все остальные. Маршруты под номерами от 100 до 999 считаются районными, а с100-с900 – социальными (ходят до поликлиник и школ).

Изменения затронут более 200 маршрутов, которыми пользуются 2 миллиона пассажиров. По расчетам властей, благодаря реформе время в пути для москвичей сократиться на 30-40%.