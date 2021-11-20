Росавиация расследует причины авиаинцидента с самолетом SSJ

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на ведомство, на высоте 10 километров воздушное судно выпустило шасси. После этого скорость начала снижаться и автопилот отреагировал на это увеличением тяги двигателей и набором высоты. SSJ сблизился с другим самолетом, летевшим встречным курсом. Как указано в документе Росавиации, причиной случившегося стала ошибка пилота. Он пытался отключить уведомление на дисплее, но вместо этого по ошибке нажал на кнопку выпуска шасси. После того, как экипажу удалось стабилизировать воздушное судно, он решил совершить вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.

