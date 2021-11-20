В Нижегородской области двухэтажный автобус съехал в кювет и перевернулся

По данным ГИБДД, которые приводит агентство ТАСС, четыре человека госпитализированы, всего травмы получили более десяти пассажиров. По выражению полицейских, водитель автобуса, ехавшего из Нижнего Новгорода в Иваново, «не учел дорожные условия», в результате чего съехал на обочину.