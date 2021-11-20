Вьетнам с сегодняшнего дня открывает границы для туристов

Въезд разрешат иностранцам по путевкам туроператоров. Самостоятельных путешественников пускать не будут, так как еще не все провинции доступны в рамках первого этапа снятия ограничений. Пока вьетнамские власти открывают несколько курортов, в том числе так называемый жемчужный остров Фукуок. Прохождение обязательного карантина для приезжих не предусмотрено, но нужно иметь сертификат о полной вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за трое суток до визита в страну, а также медицинскую страховку. Туристов просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и запрет на собрания. С января будущего года Вьетнам планирует увеличивать число направлений, доступных иностранцам. Сроки, когда страна станет полностью открытой для путешественников, еще не установлены и будут зависеть от темпов вакцинации.

Вьетнам закрыл въезд в страну в прошлом году на фоне пандемии. Он входит в число стран, которые признают российскую вакцину «Спутник V».