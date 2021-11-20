Суд в США оправдал юношу, который убил двух участников беспорядков

Присяжные в США вынесли беспрецедентный оправдательный приговор 18-летнему американцу Кайлу Риттенхаусу, расстрелявшему из винтовки участников протеста против расовой несправедливости Black Lives Matter в Висконсине летом 2020 года. Ультраправые и консерваторы решение приветствовали, демократы и либералы опасаются всплеска насилия со стороны тех, кого вдохновит оправдание Риттенхауса.

Вооруженный полуавтоматической винтовкой в стиле AR-15 17-летний Кайл Риттенхаус — белый американец, приехал в Кеношу, штат Висконсин, из соседнего Иллинойса, чтобы, по его словам, защитить собственность и оказать медицинскую помощь на фоне беспорядков и протестов, вспыхнувших в Кеноше после того, как белый полицейский расстрелял в спину чернокожего Джейкоба Блейка. 25 августа Риттенхаус застрелил двоих человек, один из которых был безоружный, и ранил третьего. Все трое жертв — белокожие американцы, участники протестов. Прокуратура выдвинула обвинения по пяти пунктам — от преднамеренного убийства до безответственного убийства до попытки убийства, настаивая на том, что Риттенхаус был агрессором и сам спровоцировал все три конфликта — перед тем, как он расстрелял своих жертв, они его преследовали. Защита убедила присяжных в том, что Риттенхаус действовал в рамках самообороны — и 19 ноября, после трех с половиной дней дебатов, присяжные, состоящие преимущественно из белых американцев, оправдали Кайла Риттенхауса по всем обвинениям. Ультраправые экстремисты, консервативные комментаторы и республиканские политики приветствовали вердикт. Либералы и демократы опасаются, что оправдательный приговор приведет к насилию с применением оружия со стороны самопровозглашенных ультраправых мстителей, особенно в отношении цветных людей, которые потом заявят о самообороне.

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил Кайла Риттенхауса с полным оправданием. Глава комитета юстиции Палаты Представителей демократ Джерри Надлер назвал вердикт ошибкой правосудия и призвал Минюст США провести проверку. Президент Джо Байден заявил, что поддерживает решение жюри присяжных, что система работает. Губернатор Висконсина привел в режим боевой готовности 500 офицеров нацгвардии на случай беспорядков по итогам вынесения вердикта.