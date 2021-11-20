New York Times: США предупреждают союзников о том, что Россия может готовиться к военной операции против Украины

Как пишет газета New York Times, это связано с численностью и составом российских войск вблизи границы. По словам источников издания, американские разведслужбы все более убеждаются в том, что президент Владимир Путин рассматривает вариант проведения военной операции либо с целью захвата большей части территории Украины, либо с целью дестабилизации страны и обеспечения прихода к власти про-российского правительства.



К оборонному бюджету США предложена поправка о жестких санкциях против России в случае вторжения на Украину. Ее внес глава комитета Сената по иностранным делам демократ Роберт Менендес. Как передает ТАСС со ссылкой на сайт Конгресса, сенатор предложил санкции против высшего российского руководства, включая президента Владимира Путина. Он настаивает на необходимости ограничений в отношении крупных госбанков, добывающих предприятий и компаний нефтегазового сектора, а также против госдолга России.