РИА Новости утверждает, что зенитно-ракетный комплекс С-550 сможет сбивать американские космические беспилотники X-37. В числе других типовых целей – гиперзвуковые блоки баллистических ракет, сказал агентству источник в оборонно-промышленном комплексе. X-37 – это мини-челнок многоразового использования с дистанционным управлением. Российские военные полагают, что орбитальные беспилотники могут нести ядерный заряд.

Недавно Россия сбила свой старый спутник. Из-за облака осколков испытания противоспутникового оружия осудили США.