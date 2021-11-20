Творческая встреча с экскурсоводами у граффити с изображением Даниила Хармса пройдет сегодня в Петербурге. Накануне суд решил, что портрет должен быть уничтожен.

Произведения Даниила Хармса в исполнении петербуржцев прозвучат сегодня вечером возле дома, где некогда жил писатель. Мероприятие стало традиционным после того, как несколько лет назад администрация Центрального начала борьбу с 10-метровым изображением. В этот раз на встречу придут экскурсоводы, которые также не раз выступали в защиту граффити. В прошлом месяце суд удовлетворил требование администрации и постановил уничтожить портрет, вчера чиновники рекомендовали защитникам обжаловать это решение, пока оно не вступило в силу. Кроме того, госслужащие заявили, что готовы заключить мировое соглашение, если гражданские активисты согласуют портрет в соответствии с правилами благоустройства. Однако по этим правилам, изображение нужно сначала уничтожить и только потом представить его проект в местную администрацию.

Ранее в защиту изображения высказывались губернаторы Петербурга Георгий Полтавченко и Александр Беглов, а также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, однако это не остановило сотрудников районной администрации.