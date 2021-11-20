Владельцы кинотеатров просят снять ограничения по заполняемости залов, в которые пускают по QR-кодам. Глава Ассоциация владельцев кинотеатров Олег Березин сказал радиостанции «Эхо Москвы», что направил письма вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Олег Березин отметил, что после введения цифровых кодов, которые подтверждают вакцинацию, число зрителей падает в 4-5 раз.
2021-11-20T07:05:30+03:00
2021-11-20T07:05:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:05, 20 ноября 2021
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