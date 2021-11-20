В Мордовии арестован начальник колонии, где отбывает наказание по делу о шпионаже американец Пол Уилан

Начальника колонии в Мордовии, в которой отбывает наказание бывший американский спецназовец Пол Уилан обвинен в получении взятки. Начальника колонии Владимира Денисова задержали в населенном пункте Озерный в ходе совместной операции сотрудники управления собственной безопасности и ФСБ. В Федеральной службе исполнения наказании РБК сообщили, что один из заключенных в ответ на обещание покровительства руководителя приобрел на собственные средства телевизор, комплект спутникового телевидения и мобильный телефон на общую сумму в 66 тысяч рублей. Технику передали начальнику колонии через посредника, которым выступил один из заключенных и установили в кабинете офицера. Денисов взят под стражу по решению суда. По делу проводятся следственные действия. Владимир Денисов начинал свою карьеру как врач, а затем пошел по административной линии. Он ветеран боевых действий,

На прошлой неделе Денисову вынесли представление за заносчивость, которую один из сотрудников проявил по отношению к Уилану, отбывающему 16 лет за шпионаж.