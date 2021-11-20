Великобритания может объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, пишет Times

Великобритания может объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, пишет газета Times. Согласно одному из вариантов, британские официальные лица не будут присутствовать на Играх, за исключением посла. По сведениям издания, решительным сторонником бойкота является министр иностранных дел Лиз Трасс. Источник газеты рассказал, что она потрясена преследованием Пекином уйгуров, в том числе сообщениями о принудительной стерилизации и рабском труде в Синьцзяне — северо-западном автономном районе Китая.
2021-11-20T06:34:41+03:00
2021-11-20T06:34:41+03:00
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06:34, 20 ноября 2021
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