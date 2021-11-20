Банк «Сбер» единственным из российских компаний вошел в рейтинг лучших работодателей мира по версии журнала Forbes. Всего в этом перечне 750 позиций.

Итоговый список составлялся на основе опроса 150 тысяч сотрудников по всему миру. Их спрашивали, в том числе, об удовлетворенности работой, готовности порекомендовать ее близким, а также об оценке таких факторов, как имидж бренда, развитие талантов и социальная ответственность. На первом месте в рейтинге Forbes оказался производитель электроники Samsung, следом за ним идут IT-гиганты IBM и Microsoft. Компания Apple оказалась ниже, но не сильно – на пятом месте. Замыкает десятку рейтинга автомобильная компания BMW. «Сбер» же в этом списке оказался на 659 месте.

Между тем два года назад в аналогичном рейтинге Forbes в число 500 лучших работодателей вошли сразу семь российских компаний: на самой высокой позиции из них – 36-й – оказался «Норникель». Кроме того, в списке 2019 года присутствовали Московская биржа, «Роснефть», Объединенная авиастроительная корпорация, «Северсталь», «РусГидро» и «Лукойл».

Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google и признанный в 2019 году лучшим работодателем по версии журнала Forbes, в новой версии рейтинга занимает только 6 место.