Телеканал RT судится с производителем футболок в поддержку иноагнетов

Телекомпания RT требует от производителей футболок с надписями в защиту иностранных агентов 500 тысяч рублей за использование названия, на которое получен патент.

В прошлом году телекомпания Russia Today получила права на использование товарного знака со словосочетанинем «иностранный агент». Партию футболок с этим принтом RT выпустила двумя годами ранее в ответ на требования американских властей зарегистрироваться в этом качестве. После того как бренд Feelosophy store решил тиражом футболок поддержать иностранных агентов в России, RT подала иск против фирмы, потребовав заплатить полмиллиона рублей за незаконное использование товарного знака хотя минимальный штраф по закону составляет 10 тысяч, а требование большей суммы нужно обосновать. Сейчас RT и издание «Медуза*», которая признана российскими властями иностранным агентом, оспаривают право на использование товарного знака «иноагент».

В случае если суд примет сторону телеканала, весь тираж футболок могут конфисковать.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.