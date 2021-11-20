Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из тюремной больницы в военный госпиталь. Политик, по словам его адвокатов, обещал после этого прекратить голодовку, которую держит в заключении уже 50 дней. Власти приняли такое решение на фоне протестов, кроме того возникла реальная угроза жизни экс-лидера, сказал радиостанции «Эхо Москвы» грузинский политолог Гела Васадзе

О том, что власти предлагают направить Саакашвили в медучреждение Минобороны в городе Гори стало известно накануне, во время многотысячного митинга его сторонников в центре Тбилиси.