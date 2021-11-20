В Конгресс США внесен документ о возможных санкциях против госдолга России и предприятий нефтегазового сектора

Эти и другие жесткие ограничения предлагается ввести в случае вторжения российских войск на Украину, сообщает портал Axios. С инициативой выступил глава комитета по международным делам Сената Роберт Менендес, передает РИА «Новости». Документ также предусматривает санкции против российских банков и госучреждений, предприятий по добыче полезных ископаемых и против компаний или лиц, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Поправка внесена к проекту оборонного бюджета, который Сенат рассмотрит после 25 ноября.