Мэр Роттердама сообщил, что во время протестов против коронавирусных ограничений были ранены, как минимум, 7 человек

Полиция открыла стрельбу и применила водометы после того, как демонстранты начали бросать камни и с помощью фейерверков подожгли четыре патрульные машины, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Задержаны около 20 человек. Основное недовольство у протестующих вызвали планы правительства выдавать санитарный пропуск только переболевшим ковидом или вакцинированным, а не тем, кто сдал отрицательный тест.