Мэр Роттердама сообщил, что во время протестов против коронавирусных ограничений были ранены, как минимум, 7 человек

Полиция открыла стрельбу и применила водометы после того, как демонстранты начали бросать камни и с помощью фейерверков подожгли четыре патрульные машины, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Задержаны около 20 человек. Основное недовольство у протестующих вызвали планы правительства выдавать санитарный пропуск только переболевшим ковидом или вакцинированным, а не тем, кто сдал отрицательный тест.
2021-11-20T05:15:10+03:00
2021-11-20T05:15:10+03:00
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05:15, 20 ноября 2021
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