Суд в США признал невиновным юношу, который застрелил двух человек во время беспорядков

Его действия признаны самообороной. Подсудимому Кайлу Риттенхаусу было на тот момент 17 лет. Прежде чем вынести вердикт, присяжные суда в городе Мэдисон штат Висконсин совещались 4 дня. В августе прошлого года подросток, вооруженный автоматом, приехал с группой добровольцев в город Кеноша того же штата, где вспыхнули беспорядки на волне протестов после убийства белыми полицейскими чернокожего Джорджа Флойда. В поддержку Риттенхауса высказывались, в основном, республиканцы. Многие демократы выступали за суровое наказание.