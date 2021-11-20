Суд в США признал невиновным юношу, который застрелил двух человек во время беспорядков

Его действия признаны самообороной. Подсудимому Кайлу Риттенхаусу было на тот момент 17 лет. Прежде чем вынести вердикт, присяжные суда в городе Мэдисон штат Висконсин совещались 4 дня. В августе прошлого года подросток, вооруженный автоматом, приехал с группой добровольцев в город Кеноша того же штата, где вспыхнули беспорядки на волне протестов после убийства белыми полицейскими чернокожего Джорджа Флойда. В поддержку Риттенхауса высказывались, в основном, республиканцы. Многие демократы выступали за суровое наказание.
2021-11-20T05:14:47+03:00
2021-11-20T05:14:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:14, 20 ноября 2021
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