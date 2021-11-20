Минюст включил организацию «Честные выборы» и фонд «Иркутский союз библиофилов» в реестр СМИ-иноагентов

На сайте ведомства говорится, что это сделано по их просьбе. Между тем, сопредседатель движения «Голос*» Григорий Мельконьянц пишет на своей странице в «Фейсбуке», что это ошибка. По его словам, организацию «Честные выборы», действительно, создали 18 его коллег, среди которых историк Алексей Петров*, для выполнения закона об иноагентах, который обязывает фигурантов реестра регистрировать юридические лица для отчетности. Но «Иркутский союз библиофилов» был учрежден Алексеем Петровым еще в 2005 году.

Российские власти считают движение «Голос» иностранным агентом.



* Движение в защиту прав избирателей «Голос» - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. Алексей Петров - физлицо, признанное иностранным агентом.