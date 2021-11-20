К оборонному бюджету США предложена поправка о жестких санкциях против России в случае вторжения на Украину

Ее внес глава комитета Сената по иностранным делам демократ Роберт Менендес. Как передает ТАСС со ссылкой на сайт Конгресса, сенатор предложил санкции против высшего российского руководства, включая президента Владимира Путина. Он настаивает на необходимости ограничений в отношении крупных госбанков, добывающих предприятий и компаний нефтегазового сектора, а также против госдолга России.