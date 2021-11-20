Умер британский фотограф Мик Рок, который работал со многими знаменитостями

Ему было 72 года. Мик Рок был личным фотографом певца Дэвида Боуи, сотрудничал с рок-группой Queen, писателем Труменом Капоте, художником Энди Уорхолом и многими другими, пишет британская газета Guardian.
2021-11-20T04:13:29+03:00
2021-11-20T04:13:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 20 ноября 2021
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