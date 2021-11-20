США требуют от повстанцев в Йемене немедленно освободить сотрудников американского посольства

Госсекретарь Энтони Блинкен также заявил, что хуситы должны вернуть захваченное имущество. Вооруженный конфликт продолжается в Йемене с 2014 года. В 2015-ом в стране приостановило работу посольство США.
2021-11-20T04:12:06+03:00
2021-11-20T04:12:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 20 ноября 2021
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