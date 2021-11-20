Z Архив новостей новости
5 0 6 121
04:11, 20 ноября 2021

Суд на Украине отменил запрет на вещание российского телеканала RTVI

В его редакции сказали, что готовы возобновить вещание в стране. Однако Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен судиться дальше. Глава регулирующего органа Ольга Герасимьюк заявила «Интерфаксу», что российские медиа как активные участники пропагандистской войны со стороны государства-агрессора ищут все возможные пути проникновения в информационное пространство Украины.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Речь Владимира Путина на открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» (2017 г.) Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения…

5 132 6 18281 13.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться… В остальном — ничего нового и ничего неожиданного…

5 170 6 17087 19.11
Блоги

Владимир Лукин и Наталия Солженицына выступили в защиту «Мемориала» Колесо «чрезвычайщины», если дать ему раскрутиться, — это то самое «красное колесо», которое катком пронеслось по нашей стране в прошлом веке. И неважно, какой цвет может принять это колесо…

5 213 6 25075 16.11
Блоги

Людмила Петрушевская: Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии Потому что мне вручал значок, коробку и букет президент путин. За пьесу, посвященную тем, кто не вернулся из лагерей. За память о них…

5 360 6 129548 13.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Верховный главнокомандующий во время войны не меняется Если враги России так сильно хотят, чтобы Путин после 2024 не был президентом, то это значит, что Путин будет переизбран президентом России в 2024. Так захочет народ. Так решит Путин…

5 103 6 14132 19.11
Блоги

Артем Костырко Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы

Переголосование никак не повлияло на результаты выборов Всех интересующихся, кто критиковал московскую платформу, призываю изучить документ особенно внимательно…

5 46 6 6654 19.11
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Американский Конгресс, конечно, краев не видит Ну, их мнение нас не больно-то интересует, но за такую наглость мы, конечно, устроим им сегодня же козью морду у Соловьева. Чую, несдобровать пиндосам…

5 184 6 27975 19.11
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College London

Сталина на них нет. Пока. Парадоксы мемориальных войн Сталинизм, о котором мечтают нынешние обитатели Кремля, бессодержательный и гибкий как пластилин. Он должен быть удобным в использовании, регулируемым под нужды пользователя и безопасным для тех, кто им владеет…

5 124 6 63103 13.11
Интервью Интервью

Владимир Познер гость: Владимир Познер журналист

Мне кажется, что память о преступлениях советского строя и лично товарища Сталина должна всё время помниться. В частности, для меня «Мемориал» — это такая организация, которая способствует этому. Чтобы не дать никому забыть, что это было…

5 37 6 6284 19.11
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Еще о Мемориале Общество, насильственно лишенное того участка коллективного мозга, который отвечает за историческую память, перестаёт быть обществом. Это уже не общество, не народ, а, извините, поголовье…

5 58 6 9869 19.11
Блоги

Григорий Мельконьянц сопредседатель движения «Голос», выполняющего функции иностранного агента

33 года назад Доклад председателя КГБ Крючкова от 16 ноября 1988 года в ЦК КПСС «О провокационных выступлениях отдельных участников конференции Всесоюзного добровольного историко-просветительского общества «Мемориал»*»...

5 36 6 19093 13.11
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

+ Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над «i». Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом…

5 330 6 63731 18.11
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…

5 121 6 23685 15.11
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 60 6 12135 14.11
Блоги

Юлия Баттерслим юрист, Калифорния

Америку расколол Трамп? Одни забирают деньги у полиции, чтобы отдать их BLM и предлагают выплатить репарации потомкам рабов, другие продолжают традиции Ку Клус Клана, культивируя в себе и своих детях обычный бытовой расизм…

5 71 6 14742 18.11
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Коварный плен В ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Лукашенко действует по принципу «нагадить всем». Но и другие стороны — от России до Европы — не в накладе…

5 63 6 46519 13.11

Популярное за неделю

Новости

Axios: в Конгресс США внесен документ о санкциях против госдолга России и предприятий нефтегазового сектора Эти и другие жесткие ограничения предлагается ввести в случае вторжения российских войск на Украину

5 2 6 607
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы ведь живем в такое время и в такой стране, что каждый из нас может оказаться в грязной возбужденной толпе беженцев, с орущими детьми на коленях перед европейскими пограничниками, чтобы куда-нибудь пустили…

5 26 6 67352 17.11
#слушать 52:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 60 6 12135 14.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Президент ничего Приведу текст резолюции полностью, потому что за тридцать лет существования России такой документ появился впервые…

5 284 6 114962 19.11
Блоги

+ Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который вот аккуратно, очень вежливо проводит вот эти мысли по заданию спецслужб…

5 163 6 101501 14.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9327707
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5088391

Сегодня в эфире