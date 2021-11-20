Суд на Украине отменил запрет на вещание российского телеканала RTVI

В его редакции сказали, что готовы возобновить вещание в стране. Однако Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен судиться дальше. Глава регулирующего органа Ольга Герасимьюк заявила «Интерфаксу», что российские медиа как активные участники пропагандистской войны со стороны государства-агрессора ищут все возможные пути проникновения в информационное пространство Украины.
2021-11-20T04:11:27+03:00
2021-11-20T04:11:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 20 ноября 2021
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