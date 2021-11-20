Ручей на Гавайях стал сильно пахнуть алкоголем после утечки с пивоваренного завода

Как сообщили местные СМИ, содержание спирта в воде превысило 1%. Власти проводят расследование.
2021-11-20T03:05:17+03:00
2021-11-20T03:05:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 20 ноября 2021
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