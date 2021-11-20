Власти США заявили, что в мире растут биологические риски

Это угроза возникновения заболеваний естественного происхождения и возможность несчастных случаев в лабораториях, сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон призывает международное сообщество сотрудничать в деле укрепления биологической безопасности и установленных запретов на разработку и применение биологического оружия.